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18:31 | 30.12.2019
Фото: Яндекс.Картинки
В столице Урала отремонтируют Дом актёра
На реставрацию кровли и фасадов Дома актера область готова выделить 34,5 миллионов рублей. Аукцион будет проводиться 20 января следующего года. Работы должны быть выполнены до конца ноября 2020 года.
Добавим, что здание, расположенное по адресу Ленина, 31, является объектом культурного наследия регионального значения. В реестре памятников оно зарегистрировано под названием «Усадьба купца С.Е. Тупикова: дом жилой».
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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