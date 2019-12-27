В столице Урала отремонтируют Дом актёра

18:31 | 30.12.2019

Фото: Яндекс.Картинки

Для капитального ремонта Дома актёра в Екатеринбурге департамент госзакупок Свердловской области ищет подрядчика. Об этом сообщается на официальном сайте госзакупок.



На реставрацию кровли и фасадов Дома актера область готова выделить 34,5 миллионов рублей. Аукцион будет проводиться 20 января следующего года. Работы должны быть выполнены до конца ноября 2020 года.



Добавим, что здание, расположенное по адресу Ленина, 31, является объектом культурного наследия регионального значения. В реестре памятников оно зарегистрировано под названием «Усадьба купца С.Е. Тупикова: дом жилой».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»