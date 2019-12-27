Экспорт продукции Свердловской области в Китай вырос в несколько раз

16:10 | 30.12.2019

Фото: КП - Екатеринбург

За прошедшие девять месяцев Свердловская область увеличила экспорт пива в Китай в 6,8 раз. Планируется, что с 2020 года пивовары будут получать господдержку на транспортные расходы.



Как рассказали в региональном департаменте информполитики, также экспорт масложировой продукции увеличился втрое, укрепились позиции уральского «ГОСТовского пломбира» в Китае. Так, с ноября сладкая продукция ра постоянной основе экспонируется на площадке «Русского дома» в городе Чэнду.



Кроме того, продукция Свердловской области поставляется в Германию, Францию, Иран, Казахстан, Афганистан, Азербайджан и другие страны.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»