В Екатеринбурге ещё днем образовались девятибалльные пробки

В разгар рабочего дня Екатеринбург уже встал в девятибалльные пробки. Причина затора – предновогодняя суета и неблагоприятная погода.Согласно сервису «Яндекс.Карты» центральная часть города просто застыла. В этом месте красный оттенок пробок постепенно перетекает в бордовый. Кроме того, уже несколько аварий произошло на Объездной дороге, улице Малышева и на Уктусе.