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13:41 | 29.12.2019

Фото: rbc.ua

Погода в Екатеринбурге и области в последние дни уходящего года. Похолодает до -26 °С

Синоптики уральского гидрометцентра рассказали, какой будет погода в столице Урала и регионе в последние дни уходящего года.

Так, в понедельник, 30 декабря, в Свердловской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах изморозь. Температура воздуха ночью -21...-26 °С, в низинах до - 31 °С. Днём -13...-18 °С. Ветер северный с переходом на западный 2-7 м/сек.

В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью -24...-26 °С, днём -13...-15 °С. Ветер северный с переходом на западный 2-7 м/сек.

Во вторник, 31 декабря, в Свердловской области будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег, метель. Температура ночью -14...-19 °С, на востоке региона до -24°С. Днём -4...-9 °С. Ветер юго-западный 4-9 м/сек, днем порывы до 14 м/сек.

В Екатеринбурге ожидается облачная с прояснениями погода, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Температура воздуха ночью -16...-18 °С, днём -4...-6 °С. Ветер юго-западный 4-9 м/сек, днем порывы до 12 м/сек.

Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

© «Вечерние ведомости»

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