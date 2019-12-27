В Екатеринбурге жительница элитного дома разбила лифт монтировкой

12:01 | 29.12.2019

Фото: E1.ru

В уральской столице в элитном доме в переулке Красном 5/2 одна из жительниц разбила монтировкой лифт.



По данным портала Е1, инцидент случился в пятницу, 27 декабря. Женщина нанесла несколько ударов по панели приказов и отбросила от себя инструмент. Стоит отметить, что происходящее видел лифтер. Жительницу дома, это, видимо, не смутило.



Управляющая дома рассказала, что из-за ударов могут быть выявлены любые скрытые повреждения. Лифтовая организация, обслуживающая дом, диагностику пока что не проводила.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»