В крупном пожаре в Берёзовском пострадала пожилая женщина

10:40 | 29.12.2019

Фото: Березовский / vk.com

Минувшей ночью в Берёзовском на улице Советской сгорели два дома и надворные постройки. Общая площадь пожара, по предварительным данным, составила 300 квадратных метров. Есть пострадавшая.



Сначала загорелся один дом, а затем пламя перекинулось на сарай, баню и на второй дом. Во время тушения у спасателей закончилась вода, из-за чего к ним на помощь приехали ещё несколько пожарных машин. Была угроза, что пожар охватит соседние дома.



Пострадала пожилая хозяйка одного из домов. По некоторым данным, её госпитализировали в Березовскую ЦГБ с ожогами. Она находилась дома в момент возгорания и получила ожоги, пытаясь выбраться на улицу через огонь.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»