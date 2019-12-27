Новости дня
10:40 | 29.12.2019
Фото: Березовский / vk.com
В крупном пожаре в Берёзовском пострадала пожилая женщина
Сначала загорелся один дом, а затем пламя перекинулось на сарай, баню и на второй дом. Во время тушения у спасателей закончилась вода, из-за чего к ним на помощь приехали ещё несколько пожарных машин. Была угроза, что пожар охватит соседние дома.
Пострадала пожилая хозяйка одного из домов. По некоторым данным, её госпитализировали в Березовскую ЦГБ с ожогами. Она находилась дома в момент возгорания и получила ожоги, пытаясь выбраться на улицу через огонь.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
Сегодня
13:07 | 29.12.2019
Самолет, вылетевший из Екатеринбурга в Шарджу, вернулся из-за упавшей в обморок пассажирки
12:01 | 29.12.2019
В Екатеринбурге жительница элитного дома разбила лифт монтировкой
11:03 | 29.12.2019
В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали несколько рейсов
10:40 | 29.12.2019
В крупном пожаре в Берёзовском пострадала пожилая женщина
03:35 | 29.12.2019
В следующем году весь лес Пермского края возьмут под контроль из космоса
03:32 | 29.12.2019
31 декабря в Перми будет скорректирован график работы катков в рамках проекта «Ледовый сезон»
18:57 | 28.12.2019
Инкассатора, едва не сбившего ребенка в Екатеринбурге, уволят с работы
18:44 | 28.12.2019
Отреставрированный сквер за екатеринбургским Оперным театром открылся
17:48 | 28.12.2019
В аэропорту Екатеринбурга совершил аварийную посадку самолёт «Уральских авиалиний»
16:17 | 28.12.2019
Екатеринбург встал в предновогодние пробки
14:49 | 28.12.2019
Медведев назвал условия предоставления субсидий для проведения Универсиады-2023 в Екатеринбурге
14:12 | 28.12.2019
В Екатеринбурге волонтеры «Зооспаса» достали из вентиляционной шахты 16-этажки котенка
12:06 | 28.12.2019
В Екатеринбурге инкассаторы чуть не сбили ребёнка
11:27 | 28.12.2019
Эвакуировались более ста человек: в баре на Урале вспыхнул пожар
11:16 | 28.12.2019
В Екатеринбурге на Бебеля столкнулись SKODA и Hyundai, есть пострадавшие
10:12 | 28.12.2019
В аварии в Екатеринбурге пострадали два человека
21:19 | 27.12.2019
При ограблении заправки в Камышлове ранен охранник
19:42 | 27.12.2019
В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие главной ёлки
19:10 | 27.12.2019
В Екатеринбурге подростку взрывчаткой оторвало кисть
18:50 | 27.12.2019
В Свердловской области возбудили уголовное дело по факту исчезновения молодого человека
18:12 | 27.12.2019
В Свердловской области ожидаются сильные осадки и метель
18:00 | 27.12.2019
В течение года 88 организаций дополнительного образования Свердловской области нарушили правила санитарии
17:43 | 27.12.2019
В Перми пройдет творческий фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья
17:40 | 27.12.2019
Екатеринбургские ледовые городки проверила специальная комиссия
17:29 | 27.12.2019
800 школьников побывали на новогодней елке главы Перми
17:16 | 27.12.2019
Специалисты завода-изготовителя выясняют причину неполадки правого заднего фонаря трамвая «Лев»
17:16 | 27.12.2019
Мэр Екатеринбурга поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя
17:01 | 27.12.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на Рождественские встречи