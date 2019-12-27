В Екатеринбурге инкассаторы чуть не сбили ребёнка

12:06 | 28.12.2019

Фото: Е1.RU

Накануне вечером в Екатеринбурге на перекрёстке Серафимы Дерябиной — Шаумяна произошла авария с участием инкассаторов. По словам очевидцев, машины задели переходившего перекресток ребенка.



На записи с видеорегистратора видно, как автомобили пролетели на красный сигнал светофора, хотя одна машина тянула другую на тросе.



В ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что ребенок не пострадал. Информации о других пострадавших в этом инциденте тоже не поступало.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»