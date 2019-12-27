В аварии в Екатеринбурге пострадали два человека

10:12 | 28.12.2019

Фото: Е1.RU

Минувшей ночью в Екатеринбурге на пересечении Шефской и Баумана произошла авария с участием Citroen и KIA. Есть пострадавшие.



По словам очевидцев, водитель KIA решил резко повернуть и не предоставил преимущество Citroen. После столкновения KIA частично залетела на тротуар, где не было пешеходов.



В результате аварии пострадали два человека – пассажир в KIA и пассажир Citroen. Первого не смогли из машины вытащить без помощи спасателей. Второго спасли подушки безопасности.



У пассажира KIA, по предварительным данным, тупая травма живота, черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Пассажир Citroen получил ушиб грудой клетки. Оба пострадавших были доставлены в центральную городскую больницу № 23.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»