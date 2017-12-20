Мэр Екатеринбурга поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя

17:16 | 27.12.2019

Фото: znak.com

Мэр уральской столицы Александр Высокинский поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником – Днем спасателя. Как рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга, глава города обратился к ветеранам, личному составу и начальнику ГУ МЧС России по Свердловской области генерал-майору Виктору Теряеву.



«Спасение человеческой жизни – ответственная, сложная и очень почётная работа, требующая высокой квалификации, инициативности, самоотверженности и мужества», - отметил Высокинский.



Качества, отличающие тех, кто несет службу в МЧС, по его словам – это отвага, сопереживание, отзывчивость, стремление откликнуться на чужую беду.



Также мэр поздравил спасателей с наступающим Новым годом и пожелал счастья и боагополучия.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»