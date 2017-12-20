Свердловский «Автомобилист» по буллитам потерпел поражение в матче с «Амуром»

16:39 | 27.12.2019

Сегодня, 27 декабря, свердловский хоккейный клуб «Автомобилист» в серии послематчевых буллитов потерпел поражение в матче с «Амуром». Игра завершилась со счётом 3:2.



Уже через минуту после начала встречи «Автомобилист» открыл счёт (автор – Питер Холланд). Затем Дэн Секстон удвоил преимущество своей команды.



Во втором периоде уральцы вновь пронзили ворота соперников – на этот раз отметился Мэйсек Брукс. Уже через две минуты «Амур» сократил отставание, забив первую шайбу (автор – Голубев Денис).



В третьем игровом отрезке Вячеслав Ушенин сравнял счёт, оформив дубль в уральские ворота. Матч перешёл в овертайм, который не принёс результата. В серии буллитов сильнее оказался «Амур».



Напомним, следующий матч уральцы проведут в Нур-Султане с местным «Барысом» 29 декабря.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»