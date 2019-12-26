В Екатеринбурге могут появиться канатные дороги

21:55 | 26.12.2019

Фото: Е1

В уральской столице могут появиться две канатные дороги. Как рассказал мэр Александр Высокинский во время сегодняшней пресс-конференции, одна из них появится в центре города.



Так, одна из дорог будет идти от Театра драмы к улице Первомайской, а вторая от Академического до Ботаники.



Окончательное решение о строительстве, по словам главы города, будет принято летом.



Добавим, что также в следующем году планируется закупка двух-трех сотен новых автобусов.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»