Эстакаду на выезде из Академического в Екатеринбурге начнут строить в 2021 году

18:16 | 26.12.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице эксперты одобрили проект строительства эстакады на выезде из Академического. По словам замглавы Екатеринбург по вопросам капитального строительства и землепользования Алексея Бирюлина, работы планируется начать в 2021 году.



Постройка состоит из двух этапов: первым была прокладка участка через существующее автомобильное кольцо, соединившее улицы Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной, вторым этапом станет непосредственно возведение эстакады.



Планируется, что длина эстакады составит 430 метров, высота – 5 метров. Она будет состоять из двух параллельных мостовых сооружений шириной по 16,75 метра.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»