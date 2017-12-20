Новости дня
17:45 | 26.12.2019
Фото: yandex.ru
В Новоуральске оштрафована организация за нарушения законодательства о труде
Сообщается, что специальная оценка условий туда на предприятии на 63 рабочих места не завершена, отчет о проведении оценки не подписан и не утвержден членами комиссии, работники с результатами документа не ознакомлены. Более того, многие трудящиеся на предприятии не проходили медосмотр при трудоустройстве, работают без соответствующего обучения, не обеспечены средствами индивидуальной защиты (противоаэрозольными, противогазовыми средствами, специальной обувью), в организации отсутствует служба охраны труда.
По итогам проверки возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ «непроведение специальной оценки условий труда на рабочих местах», в отношении замдиректора по производству возбуждено дело об административных правонарушениях, предусмотренных чч. 1, 3, 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ «нарушение государственных нормативных требований охраны труда». Помимо прочего, руководителю предприятия вынесено представление об устранении выявленных нарушений закона.
По итогу, директор оштрафован на 60 тысяч рублей, а заместитель директора – на 37 тысяч рублей.
Во исполнение требований представления прокурора ООО «Беротек» приняты меры к устранению нарушений: заключен договор с медицинской организацией на проведение соответствующего медицинского освидетельствования работников, осуществляющих отдельные виды профессиональной деятельности, связанных с источниками повышенной опасности; формовщики железобетонных изделий и арматурщики обеспечены средствами индивидуальной защиты – противоаэрозольными средствами и специализированной обувью; работники, допущенные до работы на высоте, прошли обучение и проверку знаний безопасных методов и приемов выполнения соответствующих работ; в штатное расписание ООО «Беротек» введена должность специалиста по охране труда; завершено проведение специальной оценки условий труда, результаты доведены до сведения сотрудников.
За допущенные нарушения 3 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговоров.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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