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17:45 | 26.12.2019

Фото: yandex.ru

В Новоуральске оштрафована организация за нарушения законодательства о труде

Прокуратура ЗАТО города Новоуральска совместно с Государственной инспекцией труда в Свердловской области провела проверку ООО «Беротек», занимающуюся производством железобетонных изделий, на предмет исполнения требований трудового законодательства.

Сообщается, что специальная оценка условий туда на предприятии на 63 рабочих места не завершена, отчет о проведении оценки не подписан и не утвержден членами комиссии, работники с результатами документа не ознакомлены. Более того, многие трудящиеся на предприятии не проходили медосмотр при трудоустройстве, работают без соответствующего обучения, не обеспечены средствами индивидуальной защиты (противоаэрозольными, противогазовыми средствами, специальной обувью), в организации отсутствует служба охраны труда.

По итогам проверки возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ «непроведение специальной оценки условий труда на рабочих местах», в отношении замдиректора по производству возбуждено дело об административных правонарушениях, предусмотренных чч. 1, 3, 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ «нарушение государственных нормативных требований охраны труда». Помимо прочего, руководителю предприятия вынесено представление об устранении выявленных нарушений закона.

По итогу, директор оштрафован на 60 тысяч рублей, а заместитель директора – на 37 тысяч рублей.

Во исполнение требований представления прокурора ООО «Беротек» приняты меры к устранению нарушений: заключен договор с медицинской организацией на проведение соответствующего медицинского освидетельствования работников, осуществляющих отдельные виды профессиональной деятельности, связанных с источниками повышенной опасности; формовщики железобетонных изделий и арматурщики обеспечены средствами индивидуальной защиты – противоаэрозольными средствами и специализированной обувью; работники, допущенные до работы на высоте, прошли обучение и проверку знаний безопасных методов и приемов выполнения соответствующих работ; в штатное расписание ООО «Беротек» введена должность специалиста по охране труда; завершено проведение специальной оценки условий труда, результаты доведены до сведения сотрудников.

За допущенные нарушения 3 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговоров.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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