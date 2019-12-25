Краснотурьинский горсуд вынесет приговор мужчине, угрожавшему знакомому убийством

13:59 | 26.12.2019

Фото: yandex.ru/images

В Краснотурьинске осудят 41-летнего местного жителя, обвиняемого по статьям «Угроза убийства» и «Покушение на убийство». Инцидент произошел в августе 2019 года.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мужчина со своим знакомым распивал алкоголь, и между ними в тот момент произошла ссора. После этого обвиняемый пришел к себе домой, взял из сейфа охотничье ружье, вернулся к знакомому и выстрелил. Первый раз ружье было направлено в потолок, а потом в сторону потерпевшего.



Мужчина приказал знакомому лечь на землю. Тот подчинился, испугавшись, что его действительно застрелят. После этого обвиняемый 12 раз ударил потерпевшего прикладом и ногами по голове, телу и рукам, от чего тот потерял сознание.



В прокуратуре добавили, что мужчина, видимо, подумал, что убил знакомого, так как тот не подавал признаков жизни, и сбежал. На место происшествия прибыли медработники и успели спасти пострадавшего.



На мужчину было заведено уголовное дело и направлено Краснотурьинский городской суд.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»