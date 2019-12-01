Из Екатеринбурга начнут летать самолеты в Череповец

21:45 | 25.12.2019

Фото: aviasales.ru

Из уральской столицы с 14 января начнут летать самолеты в Череповец. Рейсы будет выполнять компания «Северсталь».



Планируется, что рейс будет выполняться раз в неделю, по вторникам. Стоимость билета будет составлять от 4900 рублей в одну сторону. В эту цену включены 5 кг ручной клади, одно место багажа на 20 кг для взрослого, либо одно место багажа на 10 кг для пассажира в возрасте от 2 до 12 лет.



Вылететь из Череповца можно будет в 15:25, прибытие в Екатеринбург запланировано в 19:25. Обратный вылет авиакомпания будет выполнять в 20:05.



Стоит отметить, что зимой также на данном рейсе пассажиры бесплатно смогут провести лыжи или сноуборд, вес которого будет до 10 кг.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»