В цирке Екатеринбурга состоялось представление для детей из малообеспеченных семей

18:32 | 25.12.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Сегодня, 25 декабря, екатеринбургский цирк устроил новогоднее представление для детей из малообеспеченных и малоимущих семей. Как рассказали в пресс-службе администрации уральской столицы, перед выступлением артистов ребят поздравил с наступающим Новым годом замглавы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов.



Кроме того, детей поприветствовала директор цирка Тамара Бортникова. Она пожелала ребятам пятерок в школе и много новых побед.



После этого дети увидели представление под названием «Итальянский новый год», а также получили цирковые подарки от Деда Мороза и Снегурочки и увидели невероятную Чудо-Ёлку.



Добавим, что подобные благотворительные мероприятия в цирке в рамках новогодней программы уже проводились.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»