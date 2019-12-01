В столице Урала заблокированы сайты, торгующие медицинскими справками

19:02 | 24.12.2019

Фото: yocity12.com

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга выявила восемь сайтов, на которых предлагались к реализации медицинские заключения и справки без личного обращения с медицинские учреждения.



Сайты, ведущие незаконную на территории России деятельность, находились в свободном доступе в сети Интернет. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, на сайтах располагалась информация о продаже медицинских справок в бассейн, детский лагерь, для участия в соревнованиях, справок о прохождении флюорографии, санитарно-курортных справок, справок о беременности в ЗАГС или на работу, об освобождении от физкультуры, справок свободной формы из поликлиники и больницы и других.



Согласно законодательству РФ, различные медицинские справки и заключения могут выдаваться исключительно медицинскими организациями гражданам при их личном обращении и по результатам медицинского обследования.



Прокуратура направила административные исковые заявления в суд, по результатам которых указанные сайты признаны запрещенными в РФ и включены в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено.



Исковые заявления были удовлетворены в полной мере. Судебные решения направлены в подразделение Роскомнадзора. Указанные восемь сайтов заблокированы, а содержащаяся в них информация изъята из публичного доступа.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»