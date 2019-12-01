Выбросил тело из окна: екатеринбуржца подозревают в убийстве мужчины

17:24 | 23.12.2019

Фото: belnaviny.by

Жителя Екатеринбурга подозревают в убийстве собутыльника. Как рассказали в СУ СКР, тело жертвы было обнаружено утром 20 декабря на крыше пристороя одного из домов на улице Белинского.



Эксперты зафиксировали признаки насильственной смерти в виде черепно-мозговой травмы, после чего сотрудники СК возбудили уголовное дело об убийстве. В ходе расследования был задержан 31-летний мужчина, который ранее был судим.



По версии следствия, между мужчинами произошел конфликт, когда они вместе распивали спиртное. Во время ссоры один из собутыльников нанес оппоненту множество ударов тупым твердым предметом по голове, из-за чего пострадавший скончался нам месте. От тела подозреваемый решил избавиться, выбросив его из окна, а сам спрятался на балконе, где позже его обнаружили сотрудники следственно-оперативной группы.



На данный момент расследование по факту убийства продолжается.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»