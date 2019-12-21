В ТОП-10 лучших российских театров вошел екатеринбургский театр оперы и балета

10:36 | 23.12.2019

Фото: yandex.lt

Театр оперы и балета Екатеринбурга вошел в ТОП-10 самых популярных театров в России среди туристов. В этом году он занял седьмую строчку. Исследования провели аналитики сервиса бронирования жилья Tvil.ru.



Как рассказали в пресс-службе сервиса, на первом месте оказались театры в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Ялте. Судя по опросам пользователей в соцсетях, чаще всего люди ходили в Мариинский театр (31,91%), Большой театр (14,89%), Зимний театр в Сочи и театр имени Чехова в Ялте (оба по 12,77%).



Кроме того, пользователи отметили, что в год Театра они ходили на спектакли в Екатеринбургский театр оперы и балета, Татарский театр оперы и балета имени Мусы Джалиля и Финский театр в Петрозаводске (по 6,38%).

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»