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09:33 | 22.12.2019

В Екатеринбурге в новогоднюю ночь на главной ёлке города пройдёт часовое шоу

В ночь с 31 декабря на 1 января в Екатеринбурге на площади 1905 года пройдёт новогоднее шоу. Концертная программа на главной ёлке города продлится час – с 23:30 до 00:30.

На мероприятие выделят 303 тысячи 300 рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакопок. Подрядчик должен предоставить услуги одного сценариста (с опытом не менее пяти лет), сценарный план мероприятия, комплект звуковой аппаратуры мощностью 15 кВт (обеспечивать его техническое обслуживание должен звукорежиссёр с опытом работы не менее пяти лет).

Напомним, темой ледового городка на площади 1905 года в Екатеринбурге в этом году стало 200-летие открытия Антарктиды российскими мореплавателями.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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