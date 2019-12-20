В Екатеринбурге на Уралмаше перевернулась газель

В Екатеринбурге движение по проспекту Космонавтов сильно затруднено из-за перевернувшейся машины газовой службы.ДТП произошло в районе метро «Уралмаш». Водители, которые едут в сторону центра, вынуждены стоять в пробке.В результате инцидента никто не пострадал. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.