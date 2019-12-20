В Екатеринбурге огонь охватил три автомобиля

11:01 | 21.12.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшей ночью в Екатеринбурге на улице Пехотинцев загорелись три автомобиля. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы около 02:30.



Как сообщают пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на площади семи квадратных метров загорелась Honda CR-V, после чего огонь перешёл на кузовы автомобилей «Ока» и Skoda Rapid.



На месте происшествия были задействованы две единицы техники и семь человек личного состава. Все работы завершились к трём часам утра.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»