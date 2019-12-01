На дорогах Свердловской области увеличилось количество ДТП

16:56 | 20.12.2019

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области из-за снегопада увеличилось количество дорожных аварий. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону, в столице Урала снег привел к заторам и скоплению транспорта.



Так, сегодня утром на 273 км трассы Екатеринбург - Нижний Тагил – Серов в результате ДТП погиб один человек, еще один получил травмы. Произошло это из-за того, что водитель Lada Largus не справился с управлением. Автомобиль занесло, и под колеса попали два человека, автомобили которых столкнулись в этом месте.



В автокатастрофе погиб мужчина 1986 года рождения. А женщину 1992 года рождения доставили в реанимационное отделение больницы Невянска.



Госавтоинспекция региона советует водителям отказаться от поездок на личном транспорте в связи с неблагоприятными дорожными условиями. В крупных городах лучше доехать до нужного места на общественном транспорте, а от длительных поездок отказаться до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»