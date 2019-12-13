Прививки против гриппа поставили более половины свердловчан

19:16 | 17.12.2019

Фото: unanews.ru

В Свердловской области 51,5% (2 млн 157 тысяч человек) населения поставили прививки от гриппа, об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.



Отметим также, что согласно данным медиков, с 9 по 17 декабря в области зарегистрировано 29,5 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Прирост заболеваемости происходит за счет детей 3-6 лет и школьников.



Также за неделю врачи зарегистрировали 981 случай пневмонии.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»