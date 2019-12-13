В 2020 году власти разработают план проекта железнодорожной ВСМ между Екатеринбургом и Челябинском

18:14 | 17.12.2019

Фото: ilovegreece.ru

В 2020 году будет разработан план проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинском и Екатеринбургом. Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, новый проект даст импульс развитию всего уральского региона.



Проект магистрали был включен в Транспортную стратегию России. В рамках работы над ним планируется создать промежуточные станции аэропорт Кольцово, Сысерть, Снежинск и Челябинск. Общее расстояние между конечными остановками будет составлять 218 километров. На их преодоление у поезда уйдет не более 1 часа 10 минут.



Включение проектов «Уральская высокоскоростная железнодорожная магистраль Челябинск-Екатеринбург» и «Большое Седельниково» в перечень проектов Стратегического плана развития Екатеринбурга до 2030 года уже одорил Координационный совет стратегического развития.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»