В Невьянске будут судить свердловчанина, обвиняемого в применении насилия в отношении полицейского

18:32 | 16.12.2019

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Следственный комитет в Невьянске закончил расследование по уголовному делу в отношении свердловчанина, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти. Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, инцидент произошел, после того как мужчина в нетрезвом состоянии был остановлен нарядом ДПС.



Уточняется, что это произошло ночью 25 ноября на 4 километре дороги Невьянск - Реж. Сотрудники ГИБДД пригласили свердловчанина пройти в служебный автомобиль, где мужчина и применил неопасное для жизни и здоровья насилие, чтобы воспрепятствовать исполнению сотрудником полиции служебных обязанностей.



В итоге на свердловчанина завели уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ. Материалы дела уже направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передаче в суд для рассмотрения по существу.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»