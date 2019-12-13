В Екатеринбурге появилось сразу несколько сообщений о минировании

17:01 | 16.12.2019

Фото: Новый день

Сегодня в Екатеринбурге в середине дня массово эвакуировали посетителей и сотрудников железнодорожного вокзала, Арбитражного суда Свердловской области и других учреждений.



К зданию арбитража на Шарташской, 4 подъехали несколько автомобилей полиции и один спецавтомобиль пожарных. Людей начали выводить в половине второго.



На вокзале работа уже восстановлена – подозрительных предметов обнаружено не было.



Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»