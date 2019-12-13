Французская певица выразила соболезнования в связи со смертью Михаила Сафронова

15:00 | 16.12.2019

Французская певица Анкине выразила соболезнования в связи со смертью генерального директора Свердловского театра музыкальной комедии Михаила Сафронова, скончавшегося на прошлой неделе. В июне прошлого года Анкине побывала в Екатеринбурге, где дала концерт, посвященный 95-летию известного французского шансонье Шарля Азнавура.



«С большим огорчением узнаю о кончине в 70 лет Михаила Сафронова, директора Свердловского Театра музыкальной комедии. Он был другом искусства, другом армянской общины. Я имела честь выступить в его театре в дань памяти Шарля Азнавура 26 июня этого года, на концерте, организованном консулом Армении в Екатеринбурге Нареком Спартакяном. Да упокоится он с миром в вечном свете, мои искренние соболезнования его семье», – написала Анкине на своей странице в Фейсбук.

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