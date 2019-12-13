В Свердловской области продолжают разыскивать пожилого мужчину

09:11 | 16.12.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

С 7 декабря ведутся поиски 76-летнего Сукова Александра Николаевича, который пропал из СНТ №64, поселка Билимбай, Первоуральского городского округа.



Напомним приметы: рост 175, нормального телосложения, короткие темно-русые волосы с проседью, серые глаза.



На момент пропажи был одет в черную кожаную фуражку, синие спортивные штаны, темно-синюю куртку с отливом и черные зимние ботинки. При себе имелась темно-синяя спортивная сумка.



Пропавший нуждается в медицинской помощи.



Если вам что-либо известно о местонахождении пожилого человека просим позвонить по номеру 8-800-700-54-52, 112 или инфоргу Олесе 8-922-21-90-672.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»