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16:01 | 15.12.2019
Фото: Е1.RU
В Екатеринбурге отправили в колонию-поселения пенсионера, по вине которого в ДТП погиб байкер
ДТП произошло 1 июля. Тогда водитель Renault Symbol решил развернуться из крайнего правого ряда налево, несмотря на то, что дорожный знак запрещал ему это. Байкер, который ехал позади, не ожидал такого манёвра. Он попытался экстренно затормозить, однако расстояние до машины было слишком маленьким. Байкер влетел головой в заднее левое колесо иномарки, а его мотоцикл отлетел от Renault и врезался во встречный Ford. 33-летний байкер получил перелом бедра и основания черепа. Позже он скончался в медучреждении.
Федора Волкова, управлявшего Renault, судили по части 3 статьи 264 «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Дело рассматривалось в особом порядке. Волков признал вину. Ему назначили наказание в один год и шесть месяцев колонии-поселения. Также мужчину лишили права управления автомобилем на два года. Пенсионер еще может оспорить наказание. Известно, что он остался недоволен решением суда и подал апелляцию.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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