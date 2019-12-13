В Ревде прошёл митинг против сноса памятника Ленину

Сегодня, 14 декабря, свердловское отделение КПРФ провело в Ревде митинг против сноса памятника В.И. Ленину. Уведомление о проведении протестной акции подал первый секретарь Свердловского обкома КПРФ, депутат Законодательного Собрания Свердловской области Александр Ивачев.В прошлом году глава администрации Ревды Ирина Тейшева заявила, что памятник Ленину в ближайшее время будет снесен с главной площади города. При этом многие жители выступали против такого решения и собирали под соответствующим обращением подписи.Напомним, 18 марта 2018 года горожане путём голосования выбирали место, которое следует реконструировать первым на областные деньги. На выбор были площадь и парк Победы, Еланский парк и парк Дворца культуры. Большее количество голосов осталось за площадью Победы, после чего был разработан и утверждён проект реконструкции.Согласно проекту, памятника на месте не будет. Вместо него должен появиться 12-метровый свето-музыкальный фонтан.На благоустройство площади и парка требуется 85 млн рублей. Сам памятник Ленину тоже требует обновления, причем в заводских условиях – это стоит еще два миллиона рублей, утверждает Ирина Тейшева.В октябре 2018 Тейшева призывала горожан подумать, стоит ли тратить деньги на восстановление памятника, если их можно использовать для благоустройства территории.Как сообщают местные издания, памятник будет отреставрирован и перенесён в другое место. Как пояснила глава администрации Ревды Ирина Тейшева, дизайн-проект данной территории разработан в единой концепции, посвященной победе СССР в Великой Отечественной войне, и на реконструкцию площади уже выделены федеральные средства.