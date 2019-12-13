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16:40 | 14.12.2019

Фото: Александр Остапов

В Ревде прошёл митинг против сноса памятника Ленину

Сегодня, 14 декабря, свердловское отделение КПРФ провело в Ревде митинг против сноса памятника В.И. Ленину. Уведомление о проведении протестной акции подал первый секретарь Свердловского обкома КПРФ, депутат Законодательного Собрания Свердловской области Александр Ивачев.

В Ревде прошёл митинг против сноса памятника Ленину

В прошлом году глава администрации Ревды Ирина Тейшева заявила, что памятник Ленину в ближайшее время будет снесен с главной площади города. При этом многие жители выступали против такого решения и собирали под соответствующим обращением подписи.

Напомним, 18 марта 2018 года горожане путём голосования выбирали место, которое следует реконструировать первым на областные деньги. На выбор были площадь и парк Победы, Еланский парк и парк Дворца культуры. Большее количество голосов осталось за площадью Победы, после чего был разработан и утверждён проект реконструкции.

Согласно проекту, памятника на месте не будет. Вместо него должен появиться 12-метровый свето-музыкальный фонтан.

На благоустройство площади и парка требуется 85 млн рублей. Сам памятник Ленину тоже требует обновления, причем в заводских условиях – это стоит еще два миллиона рублей, утверждает Ирина Тейшева.

В октябре 2018 Тейшева призывала горожан подумать, стоит ли тратить деньги на восстановление памятника, если их можно использовать для благоустройства территории.

Как сообщают местные издания, памятник будет отреставрирован и перенесён в другое место. Как пояснила глава администрации Ревды Ирина Тейшева, дизайн-проект данной территории разработан в единой концепции, посвященной победе СССР в Великой Отечественной войне, и на реконструкцию площади уже выделены федеральные средства.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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