Росприроднадзор уличил ЕМУП «Водоканал» в загрязнении Верх-Иетского водохранилища и реки Исеть

14:41 | 14.12.2019

Сотрудники Департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу провели плановую выездную проверку в отношении ЕМУП «Водоканал», выявив массу нарушений природоохранного законодательства.



Как сообщает пресс-служба Департамента, выявлено 3 нарушения в области охраны и использования водных объектов, 1 нарушение в области использования и охраны земельных ресурсов, 5 нарушений в области охраны атмосферного воздуха, 2 нарушения в области обращения с отходами.



Установлено наличие загрязнения рек Исеть и Камышенка (находится в микрорайоне Эльмаш недалеко от Калиновских разрезов, втекает в реку Пышму) вследствие сброса сточных вод с превышением утвержденных нормативов допустимого сброса.



Также зафиксировано осуществление сброса загрязняющих веществ со сточными водами в Верх-Исетское водохранилище с нарушением правил водопользования в части несоблюдения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду.



Установлено, что МУП «Водоканал» допущена порча почв в результате нарушения правил эксплуатации шламонакопителя Западной фильтровальной станции.



По выявленным фактам планируется привлечение к административной ответственности юридического и должностных лиц предприятия, а также рассматривается вопрос о предъявлении к возмещению ущерба, причиненного водным объектам и почве.

© «Вечерние ведомости»