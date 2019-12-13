В Карпинске на стройплощадке при падении крана серьёзно пострадал рабочий

14:13 | 14.12.2019

Сегодня в Карпинске на строительной площадке многоквартирного дома на улице Луначарского на проезжаю часть опрокинулся кран КБ-403-Б. Прокуратура проводит проверку.



В результате инцидента сильно пострадал крановщик 1952-го года рождения. В настоящее время мужчина находится в медицинском учреждении, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь.



Кроме того, при падении крана повреждены две опоры электропередач.



На месте происшествия находятся прокурор Карпинска Андрей Аржаховский, а также наряды ДПС и ОВО. Прокуратура Карпинска выясняет все обстоятельства несчастного случая. Установлено, что строительством на участке занимается организация ООО «СК Марк».



В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства о технике безопасности и об охране труда на предприятии. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»