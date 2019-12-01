«Уральские авиалинии» перевезли почти 700 тысяч пассажиров за ноябрь

17:40 | 13.12.2019

Фото: 66.RU

За прошедший ноябрь услугами авиакомпании «Уральские авиалинии» воспользовался 692 221 пассажир, что на 12% превышает показатели за тот же период в 2018 году. Как сообщает пресс-служба компании, на международных воздушных линиях было перевезено 352 340 человек, а на внутренних воздушных линиях 339 881 человек. Пассажирооборот за прошлый месяц вырос на 15% к показателю 2018 года. Всего «Уральские авиалинии» выполнили 4 842 рейса в ноябре.



Самыми популярными рейсами в прошлом месяце стали Екатеринбург-Дубай, Екатеринбург-Прага, Москва-Сочи, Москва-Симферополь, Москва-Ларнака и Москва-Калининград.



Добавим, что по данным Росавиации, в период с января по ноябрь 2019 года российские авиакомпании перевезли 119,2 млн пассажиров, что на 10,6% больше показателей за 2018 год. Также сообщается, что пассажирооборот увеличился на 13% и достиг 300 млрд пассажирокилометров.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»