В Екатеринбурге восьмилетняя девочка попала под машину

17:19 | 13.12.2019

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на Инженерной улице сегодня днём произошла авария – иномарка сбила восьмилетнюю девочку. Как рассказали в городском отделении пропаганды ГИБДД, по предварительной информации, водитель Ford Focus при движении по Инженерной со стороны улицы Грибоедова в сторону Черняховского сбил девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте, потому что торопилась в школу и решила сократить путь. Она не дошла до пешеходного перехода 100 метров.



Ребенка госпитализировали в ДГКБ № 9 с ушибами лица и ног. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что за рулем машины была 25-летняя женщина со стажем вождения 6 лет. Она рассказала, что девочка выбежала неожиданно из-за других транспортных средств, двигающихся навстречу. Водитель ехала со скоростью 20 км/ч и резко затормозила, но наезда на ребенка избежать не удалось.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»