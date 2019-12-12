В Екатеринбурге на Вторчермете перевернулся автобус

11:13 | 13.12.2019

Фото: Е1

В уральской столице на Вторчермете произошло ДТП, в котором перевернулся маршрутный автобус. Авария случилась около 7 часов утра.



Как рассказали очевидцы порталу Е1, маршрутный автобус «Богдан» перевернулся, после того как проехал переулок Рижский, двигаясь в сторону центра, перед поворотом на Объездную.



По предварительным данным, он зацепился за бордюр и завалился на обочину. В результате инцидента никто не пострадал.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»