В Алапаевске мужчина убил родного брата и сел на 10 лет

11:48 | 12.12.2019

Фото: eanews.ru

В Алапаевске осудили местного жителя, обвиняемого в избиении до смерти родного брата. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Как пояснили в ведомстве, 14 августа Алексей Мартынов находился во дворе своего дома в состоянии алкогольного опьянения. Из личной неприязни у своему родному брату он нанес ему 28 ударов в голову, туловище и конечности – руками, металлическим ломом и деревянным черенком с металлическим наконечником.



От полученных тяжёлых травм потерпевший скончался на месте. Мартынов признал вину в полном объеме. По решению Алапаевского горсуда обвиняемого отправят на 10 лет и 2 месяца в колонию строгого режима.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»