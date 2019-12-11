Баскетбольный клуб УГМК переиграл турок

09:16 | 12.12.2019

Фото: basket.ugmk.com

Екатеринбургский баскетбольный клуб УГМК разгромил турецкий «Чукуров» в рамках женской Евролиги. Матч в Мерсине (Турция) завершился со счетом 112:56.



Во всех игровых отрезках подопечные Мигеля Мендеса превзошли соперников: 24-33, 10-28, 8-26, 14-25. Самым результативным игроком признали нападающую УГМК Эмму Меессеман (28 очков). Мария Вадеева записала на свой счет еее 19 очков, а дабл-дабл Кортни Вандерслут – 15 очков и 11 передач.



Следующий матч баскетболистки УГМК проведут в Екатеринбурге. 14 декабря в ДИВСЕ «лисицы» встретятся с московским «Динамо» и тем самым откроют второй круг регулярного чемпионата России.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»