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02:30 | 12.12.2019

Фото:Константин Военков

В Екатеринбурге один из самых высоких тарифов на аренду опор для кабелей операторов связи. Провайдеры идут в суд

Операторы связи намерены добиваться снижения тарифов на использование опор контактной сети трамвайных и троллейбусных линий, принадлежащих на праве хозяйственного ведения ЕМУП «Гортранс» для размещения волоконно-оптических кабелей в Екатеринбурге. На сегодняшний день цена является одной из самых высоких в России – согласно решению Тарифной комиссии администрации города от 13 сентября, она составляет 820,66 руб. (вместо прежних 163,49 рублей).

Между тем, в соседних Тюмени и Челябинске стоимость аренды опор составляет 290 и 289 рублей соответственно, в Красноярке 330 рублей, в Магнитогорске 320 рублей, в Нижнем Новгороде 199 руб., в Пензе 233 руб., в Самаре 372 руб.

Операторы связи намерены в судебном порядке оспорить решение Тарифной комиссии о повышении тарифа в пять раз.

«Решение Тарифной комиссии вступает в силу со дня принятия, то есть с 13 сентября, но у заинтересованных лиц есть право обжаловать его в течение трех месяцев, то есть до 13 декабря. В настоящее время в Арбитражный суд Свердловской области подано три исковых заявления от операторов связи, но вся проблема в том, что Департамент экономики администрации города Екатеринбурга отказывается нам предоставлять постановление Тарифной комиссии, которое необходимо для судебного разбирательства», – рассказал президент «Уральской ассоциации операторов связи» Леонид Блинов.

По его словам, утвержденный тариф не соответствует реалиям рынка, он заведомо необоснован, поэтому операторы связи намерены добиться переоценки тарифов через независимую оценочную компанию. По их мнению, резкий рост тарифов – без предупреждений и предварительных согласований с провайдерами, повлечет непредсказуемые последствия для отрасли, а также значительное увеличение абонентской платы для населения, сообщает пресс-служба «УралАОС».

«Почему никто к нам не обратился, почему решения принимаются кулуарно? Поднимайте на уровень инфляции – по 4% в год, это было бы справедливо. Сейчас же все идет к тому, что информационная и телекоммуникационная инфраструктура в уральской столице, которая развивалась предыдущие годы, оказалась в положении заложника, и из-за действий администрации попросту превратится в железяку», – заявили в «УралАОС».

Операторы связи также намерены заручиться поддержкой Уполномоченного по правам предпринимателей в Свердловской области Елены Артюх.

© «Вечерние ведомости»

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