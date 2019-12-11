Две малолитражки столкнулись в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге вечером 11 декабря результате столкновения двух транспортных средств в центре города на улиц Свердлова пострадал 2-летний мальчик-пассажир.Прибывшими на место ДТП сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомашины «Ниссан Марч» на перекрестке улиц Свердлова- Азина при повороте допустил столкновение с автомашиной «Дэу Матиз», водитель которой двигался в прямом встречном направлении в сторону железнодорожного вокзала.В результате ДТП пострадал 2-летний мальчик-пассажир, который в нарушение ПДД РФ перевозился на переднем пассажирском сидении без детского удерживающего устройства пристегнутый штатным ремнем безопасности. С места ДТП ребенок с ушибом ноги был госпитализирован в 9 ДМБ.Сотрудники Госавтоинспекции установили, что автомашиной «Дэу Матиз» управлял 23- летний водитель, отец пострадавшего. Он вез сына из своего дома по месту проживания ребенка. Автокресло находилось в другом транспортном средстве. Водитель «Дэу Матиз» право управления транспортными средствами никогда не получал.Также, известно, что автомашиной «Ниссан Марч» управляла 24- летняя женщина, имеющая стаж управления транспортными средствами 5 лет, сообщаетотделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. ЕкатеринбургуОбе иномарки получили механические повреждения. Автомашина «Дэу Матиз» с места аварии была эвакуирована.