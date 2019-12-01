В Свердловской области будут судить молодого человека, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков

18:37 | 11.12.2019

Фото: finobzor.ru

В Богдановиче будут судить свердловчанина 2002 года рождения, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Как рассказали в ОМВД России по Богдановичскому району, покупал вещества мужчина через интернет.



Инцидент случился в сентябре этого года. Молодой человек через интернет договорился с продавцом о покупке наркотиков. В этот же день его задержали сотрудники уголовного розыска. В кармане куртки у подозреваемого нашли сверток с наркотическим веществом.



Молодой человек полностью признал свою вину.



Согласно части 1 статьи 228 УК РФ, обвиняемому грозит до 3 лет лишения свободы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»