 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

18:37 | 11.12.2019

Фото: finobzor.ru

В Свердловской области будут судить молодого человека, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков

В Богдановиче будут судить свердловчанина 2002 года рождения, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Как рассказали в ОМВД России по Богдановичскому району, покупал вещества мужчина через интернет.

Инцидент случился в сентябре этого года. Молодой человек через интернет договорился с продавцом о покупке наркотиков. В этот же день его задержали сотрудники уголовного розыска. В кармане куртки у подозреваемого нашли сверток с наркотическим веществом.

Молодой человек полностью признал свою вину.

Согласно части 1 статьи 228 УК РФ, обвиняемому грозит до 3 лет лишения свободы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

20:54 | 11.12.2019
В Екатеринбурге состоится церемония вручения федеральной премии «Офицеры России»

19:49 | 11.12.2019
В Екатеринбурге замгубернатора и представитель посольства Италии в РФ обсудили организацию ИННОПРОМА-2020

19:34 | 11.12.2019
Департамент Росприроднадзора по УрФО выиграл иск к «СУАЛу» почти на 300 миллионов рублей

19:03 | 11.12.2019
Власти Екатеринбурга обсудили профилактику экстремизма в городе

18:37 | 11.12.2019
В Свердловской области будут судить молодого человека, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков

18:22 | 11.12.2019
Общественники провели беседу с заключенными уральской женской колонии о противодействии терроризму

18:05 | 11.12.2019
Страсти по пиару разгорелись в городской думе Екатеринбурга

18:03 | 11.12.2019
В 2019 году сотовой связью в Прикамье обеспечено 20 населенных пунктов, где проживает 7 тысяч человек

18:02 | 11.12.2019
В Невьянске снесли кафе с курятником

17:58 | 11.12.2019
Пермский край принял участие в торжественных мероприятиях ПФО, посвященных Дню Героев Отечества

17:53 | 11.12.2019
В следующем году в Перми станет больше типовых киосков и ярмарок

17:46 | 11.12.2019
Благодаря нацпроекту пермские кондитеры увеличат объем производства полезных сладостей

17:37 | 11.12.2019
Музей деревянного зодчества в Прикамье пополнится новыми экспонатами

17:30 | 11.12.2019
В Екатеринбурге накрыли подпольный склад с просроченными консервами

16:53 | 11.12.2019
Появилась информация о пострадавшем в пожаре на заводе в Екатеринбурге

16:27 | 11.12.2019
Губернатор Свердловской области поручил обеспечить безопасность граждан в праздники

16:16 | 11.12.2019
В Прикамье санавиация помогла доставить пятимесячного младенца с мамой в больницу

16:01 | 11.12.2019
В Перми скорректированы финансовые вопросы строительства соцобъектов в порядке заключения соглашения между застройщиком и муниципалитетом

15:59 | 11.12.2019
На СвЖД обновили 187 ж/д переездов

15:34 | 11.12.2019
Пожар на Уральском лакокрасочном заводе локализован

15:27 | 11.12.2019
Благоустройство карабашской Аллеи ветеранов начнут уже в следующем году

15:26 | 11.12.2019
Челябинских предпринимателей соберут на праздничном балу

15:20 | 11.12.2019
Последняя суббота декабря в Свердловской области будет рабочей

14:54 | 11.12.2019
Предполагаемого убийцу девушек на Уктусе отправили в СИЗО

14:30 | 11.12.2019
В Екатеринбурге Роспотребнадзор исследует воздух на месте крупного пожара

14:00 | 11.12.2019
На трассе Екатеринбург – Тюмень иномарка столкнулась с Газелью

13:34 | 11.12.2019
В Екатеринбурге избирают меру пресечения для убийцы девушек на Уктусе

13:33 | 11.12.2019
В Пермь придет резкое похолодание

13:16 | 11.12.2019
В Перми открылась выставка новогодних елок городов-побратимов

13:08 | 11.12.2019
В Екатеринбурге крупный пожар на Уральском лакокрасочном заводе

комментариев: 1

12:59 | 11.12.2019
Максим Решетников: Нужно упрощать регуляторную политику

12:43 | 11.12.2019
Следственный комитет по Свердловской области провел мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества для школьников

12:41 | 11.12.2019
В Перми подводят спортивные итоги года

12:18 | 11.12.2019
Пермяков приглашают посетить Дни Италии в Прикамье

12:07 | 11.12.2019
Актер екатеринбургского ТЮЗа Владимир Нестеров получил специальную премию «Золотая маска»

12:06 | 11.12.2019
Началось строительство нового водопровода для жителей Краснокамска





Мы в соцсетях



Архив
«    Декабрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 


 