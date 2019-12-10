На СвЖД обновили 187 ж/д переездов

15:59 | 11.12.2019

На Свердловской железной дороге с начала 2019 года обновили 187 ж/д переездов. На данные работы выделили около 80 миллионов рублей.



В пресс-службе СвЖД рассказали, что были проведены такие работы, как замена устройств заграждения переездов, асфальтирование междупутья, модернизация автоматической переездной сигнализации, обновление системы электроснабжения и освещения. Это необходимо для повышения безопасности движения и предупреждения ДТП.



Одним из отремонтированных объектов в регионе стал переезд на станции Каменск-Уральский. На этом месте провели капитальный ремонт, в рамках которого заменили устройство заграждения переезда, резинокордовый настил, дорожные знаки, шлагбаумы, сигнальные столбики и водоотводные лотки, заасфальтировано междупутье.



Сейчас на Свердловской магистрали действуют 509 ж/д переездов, 266 из которых находятся в Свердловской области.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»