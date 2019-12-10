На трассе Екатеринбург – Тюмень иномарка столкнулась с Газелью

Сегодня на трассе Екатеринбург – Тюмень Mercedes столкнулся с Газелью. Об этом сообщает подписчик группы во Вконтакте «Инцидент Екатеринбург».По словам очевидца, водитель иномарки отвлекся от дороги и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с Газелью. К счастью, пострадавших в ДТП нет.На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД. Из-за того, что автомобили ожидали эвакуатор на обочине, движение на трассе было не затруднено.