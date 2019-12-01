В Екатеринбурге состоялось заседание, посвященное Международному дню борьбы с коррупцией

18:46 | 9.12.2019

Фото: пресс-служба Администрации города Екатеринбурга

Глава уральской столицы Александр Высокинский принял участие в заседании, посвященном Международному дню борьбы с коррупцией, об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.



Во время мероприятия участники послушали доклады прокурора уральской столицы Светланы Кузнецовой, директора филиала Московской академии Следственного комитета России Валерия Карагодина и начальника Правового департамента Администрации города Екатеринбурга Татьяны Ширяевой.



Также в рамках заседания глава города вручил награды участникам конкурса «Екатеринбург против коррупции». Работы победителей можно увидеть в фойе Администрации города Екатеринбурга.



Напомним, что Международный день борьбы с коррупцией отмечается ежегодно 9 декабря. В этот день в 2003 году была подписана Конвенция ООН против коррупции.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»