Новости дня
12:26 | 9.12.2019
Фото: Яндекс.Картинки
У свердловчан вырос объем банковских вкладов
Год назад на депозитах свердловчан было 671,78 миллиардов рублей, а в этом году на 1 ноября уральцы накопили 739,62 миллиарда рублей.
Около 80% сбережений свердловчане держат в рублях. А в иностранной валюте и драгоценных металлах объем вкладов составил 86,47 миллиардов рублей, что больше на 10%, чем в прошлом году.
Свердловская область находится на втором месте среди УрФО по объему депозитов. На первое место вышла Тюменская область.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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