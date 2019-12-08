У свердловчан вырос объем банковских вкладов

12:26 | 9.12.2019

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У жителей Свердловской области на 10% вырос объем банковских вкладов. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского главного управления Центробанка.



Год назад на депозитах свердловчан было 671,78 миллиардов рублей, а в этом году на 1 ноября уральцы накопили 739,62 миллиарда рублей.



Около 80% сбережений свердловчане держат в рублях. А в иностранной валюте и драгоценных металлах объем вкладов составил 86,47 миллиардов рублей, что больше на 10%, чем в прошлом году.



Свердловская область находится на втором месте среди УрФО по объему депозитов. На первое место вышла Тюменская область.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»