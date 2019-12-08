В Березовском свора бродячих собак напала на ребенка

09:18 | 9.12.2019

Фото: zen.yandex.com

В Березовском прокуратура начала проверку по сообщению о нападении своры бродячих собак на 11-летнего мальчика. Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.



Ребенок шел к репетитору, когда на него набросились четыре собаки. Они растерзали пакет, в котором находились принадлежности для занятий. Одна из собак укусила мальчика за ногу. Следы укуса зафиксированы в травмпункте.



Как рассказала мама пострадавшего, ребенок сильно напуган. Местные СМИ пишут, что бродячие собаки бегают по району, в котором произошел инцидент, целыми стаями. Местные жители обращались в ООО «ЖКХ-Холдинг», однако они перенаправляли заявки в подрядную организацию.



Сотрудники прокуратуры проверят соблюдение требований законодательства по части отлова безнадзорных животных в муниципалитете. Также будет проверено, заключен ли в этом году соответствующий муниципальный контракт.



Помимо этого, прокуратура запросила в больнице документы, чтобы выяснить степень тяжести причинения вреда здоровью мальчика. Если выяснится, что у собаки есть хозяин, то при его установлении в суд пойдет иск о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»