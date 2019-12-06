12:18 | 8.12.2019

Фото: ЕАН

Сегодня, 8 декабря, в Свердловской области изменилось расписание движения электричек. РЖД вводит новый график на сезон 2019/2020.



Одно из главный изменений – на СвЖД запускают «Ласточку» до Перми. Также с 8 декабря назначена дополнительная пара рейсов электропоезда «Ласточка», курсирующего на направлении Екатеринбург — Нижний Тагил. Из уральской столицы новый поезд будет отправляться в 10:21 (прибытие в 12:12), из Нижнего Тагила — 10:59 (прибытие в 12:52).



Поезда Екатеринбург – Нижний Тагил отправлением по пятницам в 14:39 и в 19:13, а также Нижний Тагил – Екатеринбург (по пятницам в 16:57, понедельникам в 05:59 и по воскресеньям с 15 декабря в 15:11) будут состоять из десяти вагонов.



Отметим, с 9 декабря отменят пригородные электропоезда Екатеринбург – Талица (отправление в 17:11) и Талица – Екатеринбург (отправление в 05:33).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»