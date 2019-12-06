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10:52 | 8.12.2019

Фото: Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район / vk.com

В Среднеуральске пьяный подросток на рулём «Волги» снёс девять автомобилей

Подросток из посёлка Кедрового приехал в Среднеуральск к знакомым. Они распивали спиртное, после чего 16-летний парень сел за руль «Волги», поехал задним ходом и снёс девять автомобилей.

Подросток оправдывался, будто не знал, что задние колеса «Волги» нешипованные. На место ДТП вызвали его маму. Она приехала из Кедрового и сообщила, что не знала, где находится ее ребенок.

Суд над подростком пройдет в понедельник. По статье 12.8.3 КоАП РФ ему грозит арест на срок от десяти до пятнадцати суток или 30 тысяч рублей штрафа. В отношении мамы подростка решается вопрос о привлечении к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родительских обязанностей). 

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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