В Среднеуральске пьяный подросток на рулём «Волги» снёс девять автомобилей

10:52 | 8.12.2019

Фото: Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район / vk.com

Подросток из посёлка Кедрового приехал в Среднеуральск к знакомым. Они распивали спиртное, после чего 16-летний парень сел за руль «Волги», поехал задним ходом и снёс девять автомобилей.



Подросток оправдывался, будто не знал, что задние колеса «Волги» нешипованные. На место ДТП вызвали его маму. Она приехала из Кедрового и сообщила, что не знала, где находится ее ребенок.



Суд над подростком пройдет в понедельник. По статье 12.8.3 КоАП РФ ему грозит арест на срок от десяти до пятнадцати суток или 30 тысяч рублей штрафа. В отношении мамы подростка решается вопрос о привлечении к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родительских обязанностей).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»