В Екатеринбурге число смертей в ДТП сократят посредством установления камер видеофиксации

14:08 | 6.12.2019

Фото: КП - Екатеринбург

К 2024 году на 122 перекрестках Екатеринбурга появятся камеры видеофиксации. Такие меры приняты для сведения числа смертей в ДТП к нулю.



Начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД Свердловской области Дмитрий Кузнецов заявил, что все камеры установлены там, где уже пострадали люди. В следующем году ведомство нацелено на показатель не более четырех погибших на 100 тысяч населения.



По данным ГИБДД, с начала этого года в Свердловской области зафиксировано 2,8 миллиона нарушений. Сейчас на дорогах региона работает 218 камер, 135 из которых – подвижные.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»