Крупный пожар под Екатеринбургом. Горит склад с покрышками

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В пригороде Екатеринбурга в поселке Большой Исток горит склад резинотехнических изделий, расположенный на улице Пушкина, 51. Сообщение о возгорании на пульт МЧС поступило в 7:55. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.«На месте работают 15 единиц пожарно-спасательной техники и 45 человек личного состава. Есть угроза распространения огня на соседние здания склада. В зонах сильного задымления работают два звена газодымозащитной службы. Работа огнеборцев осложняется удалённостью источников воды от места тушения: до ближайшей реки протянута магистральная линия протяжённостью более 100 метров», — рассказали в МЧС.Площадь возгорания сотавляет порядка 500 кв. м. Информации о пострадавших пока нет.